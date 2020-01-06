شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سويسرية تؤكد انفراد "سوبر كورة" بغلق الأهلى ملف انتقال المهاجم إيليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سبق جديد لـسوبر كورة أكدت صحيفة Luzerner Zeitung ما انفردت به للبوابة الرياضية الأعم والأشمل بشأن صفقة المهاجم النيجيري بليسينج إليكي الذى وضعته إدارة النادى فى خططها لحل أزمة الهجوم فى ظل تراجع مستوى المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الفترة الماضية واقتراب رحيله من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لأحد الأندية الخليجية خلال الأيام الماضية.

وكشفت الصحيفة حقيقة المزاعم التى ساقها مدير التسويق في النادى الأهلي بشأن اللاعب النيجيرى، مشددة على أن تغيير المدير الفني الجديد لفريق لوزيرن فابيو سيليستيني الذي تولى المهمة مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم النيجيري الذي سعى النادي الأهلي اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية استطاع أن يتألق في التدريبات مساء الأحد وأحرز العديد من الأهداف التي تعود على الروح المعنوية المرتفعة التي يعيشها اللاعب خلال الفترة الحالية.



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صحيفة سويسرية تؤكد انفراد سوبر كورة

وتحت عنوان "الأهلي يغلق ملف المهاجم النيجيري بليسينج إيليكي" انفرد "سوبر كورة" بتفاصيل ملف اللاعب النيجيري والذي جاء كالتالي..

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أغلق النادي الأهلي ملف المهاجم النيجيري بيليسينج إيليكي عقب تعثر المفاوضات ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب تمسك إدارة ناديه باستمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ النادي الأهلي الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فشل الوصول الى اتفاق مع نادي لوزيرن السويسري بشأن انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية ليبدأ الجهاز الفني مهمة البحث عن مهاجم بديل حالياً.

وحاولت إدارة التسويق بالنادي برئاسة أمير توفيق الوصول الى اتفاق مالي مع إدارة النادي السويسري الا انه فوجئ بتمسك لوزيرن بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث النادي الأهلي عن صفقة بديلة خلال الفترة الحالية لتعويض الإخفاق في التعاقد مع اللاعب حيث يأمل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الوصول الى اللاعب المراد التعاقد معه خاصة وأن المدير الفني رفض فكرة استمرار وليد أزارو مهاجم الفريق، أو القناعة بتواجد مروان محسن خلال الفترة المقبلة والاكتفاء به حتى نهاية الموسم المقبل.