شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل اليوم الاثنين فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى حيث من المقرر أن يخوض الفريق مرانه الاخير على ملعب المصانع الحربية ثم يعلن المدير الفنى قائمة المباراة التى تتوجه للسويس مباشرة ، وعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، على مشاهدة ريمونتادا المصرى البورسعيدى أمام سموحة لدراسة نقاط القوة والضغف فى الفريق البورسعيدى قبل صدام غداً الثلاثاء، بعد التعادل مع الجونة سلبيًا.

ومن المقرر أن يعقد مختار مختار، المدير الفنى للفريق، مع اللاعبين للحديث عن مواجهة المصرى البورسعيدى، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء غداً الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام.

وكان المصرى البورسعيدى قد حقق فوزاً مهماً فى الجولة الحادية عشرة للدورى على حساب منافسه سموحة، حينما حول تأخره بهدف لفوز ثمين بهدفين .

Advertisements

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

من جهته، أعرب مختار مختار، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، عدم رضاه عن التعادل السلبى مع الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأوضح مختار، خلال تصريحاته عقب المباراة، أن فريقه قدم أداءً جيدًا وأتيحت له عدة فرص حقيقية أمام مرمى الجونة، إلا أنه لم يتم ترجمتها لهدف، قائلاً، "كنا الأفضل من حيث الأداء والفرص، لكن تحدث مع اللاعبين بين شوطى المباراة وأخبرتهم أن الأداء ليس كل شيء والأهم إحراز هدف لحصد الثلاث نقاط".

وأوضح المدير الفنى للإنتاج الحربى أن هناك أيضًا بعض الأخطاء التحكيمية التى أثرت على نتيجة المباراة، لافتًا إلى أن ضغط المباريات سيقل نسبيًا فى الفترة المقبلة الأمر الذى سيسمح بعملية استشفاء اللاعبين.