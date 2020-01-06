شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الزمالك ليس قادرا على منافسة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن الأحمر حقق فوزًا على أف سى مصر بلاثية مقابل هدف عن جدارة والاستحقاق فى المباراة التى أقيمت فى إطار مباريات الجولة الـ 12 من عمر الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح عماد متعب فى تصريحات تلفزيونية لقناة " ON SPORT" قائلا " فريق الأهلى مستقر فنيًا وبدنيًا وجميع اللاعبين جاهزين سواء المتواجدين فى الملعب أو الدكة أو حتى المتواجد فى منزلة و الزمالك أصبح من الصعب اللحاق بالنادى الأهلى فى بطولة الدورى فى ظل مستوى لاعبى القلعة الحمراء جلوس أحمد فتحي، احتياطيًا فى مباراة اليوم أمام أف سى مصر لصالح محمد هانى بالتأكيد تكتيك خاص بالجهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر و فتحى لاعب كبير ولم يكن غاضبًا لجلوسة احتياطيًا وظهر ذلك باحتفاله مع زملائه بأهداف المباراة ويجب الاشادة فى ذلك للمدير الفنى الذى بالتأكيد نجح فى تحضيره للجلوس احتياطيًا اليوم لصالح محمد هانى " .

وأشار عماد متعب أن دور أحمد فتحى قائد فريق الاهلى مهم للغاية حتى لو لم يشارك فى المباريات بصورة أساسية، موضحًا أن اللاعبين الكبار هم من يعطون الثقة للاعبين الصغار للتألق والظهور بمستوى متميز.

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نجح فريق الاهلى فى تحقيق الفوز على نظيره إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بتلك النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 30، فى صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز، بينما توقف رصيد إف سى مصر عند النقطة 11 فى المركز الثالث عشر.