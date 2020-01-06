الدكش يكشف ما فعله كارتيرون بعد هدف فوز الزمالك القاتل في طنطا

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول تريب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة 10 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 11 مباراة، حقق الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 4 لقاءات، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

ومنح الفرنسى باتريس كارتيرون، عدد من اللاعبين الأساسين راحة واستبعدهم من قائمة مباراة طنطا اليوم، وعلى رأسهم محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش ومحمد أبو جبل للراحة من مباراة طنطا، مع استمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية بخلاف ابتعاد طارق حامد وساسى للإيقاف، وذلك لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة بشكل كامل على مدار المسابقة، حيث بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى، فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، ومحمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر، فى خط الوسط، وعمر السعيد، فى الهجوم.

وسجل السعيد هدف تقدم الزمالك على طنطا فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، ساهم بشكل كبير فى الهدف، إسلام جابر الجناح الأيمن الذى قطع الكرة من بعد منتصف الملعب، ومررها عرضية أرضية قوية فى موضع وجود عبد الله السعيد الذى استلم الكرة وهيأها لنفسه ويسددها أرضية زاحفة على يمين على فرج حارس طنطا وإجمالا شارك السعيد فى 5 مباريات مع الزمالك فى الدورى هذا الموسم، أحرز خلالهم هدفًا اليوم، فيما احرز هدف وحيد خلال مشاركته فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.