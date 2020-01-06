شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى و نادى مصر فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاهلى فى تحقيق الفوزعلى نظيره إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 30، في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.

جاء الهدف الأول، عن طريق النيجيري جونيور أجايي، في الدقيقة 23 من الشوط الأول، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 52 من أحداث المباراة سجله مروان محسن الهدف الثاني برأسه من كرة عرضية لعبها محمد مجدي أفشة.

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وفي الدقيقة 54، أضاف مروان محسن الهدف الثالث من تمريرة محمد مجدي أفشة الذي انفرد بمرمي عصام ثروت، وفضل التمرير لمروان ليسجل الهدف الثالث للأهلي والثاني له.

بينما جاء هدف إف سي مصر عن طريق أحمد الشيخ، في الدقيقه 56، من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها الشيخ بشكل رائع.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا، لأول مرة بقميص الأهلي في الدقيقة 67 على حساب مروان محسن، الذي خرج مصابا.