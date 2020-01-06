شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أمين تقدم حفل الأفضل في أفريقيا مع إيتو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتم اختيار مريم أمين لتقديم الحفل مع أسطورة الكاميرون خاصة وأنها تجيد أكثر من لغة وخاصة الفرنسية التي ستكون الأساس في تقديم الحفل، وإطلالتها المميزة.
وتألقت مريم أمين من قبل في تقديم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر تحت سفح الأهرامات الجيزة ونالت إعجاب الملايين ممن شاهدوا الحفل بسبب لباقتها في التقديم وعرض فقرات حفل القرعة.
ومريم أمين واحدة من أشهر المذيعات في مصر وبدأت عملها في قناة النيل للمنوعات قبل انتقالها للعمل في القناة الفضائية المصرية، والفضائية اللبنانية lbc، وحاليا في إذاعة نجوم إف إم.
وعقدت مريم أمين عدة جلسات على مدى الأيام الماضية مع صامويل إيتو من أجل التنسيق حول شكل تقديم الحفل، إضافة إلى عمل عدة بروفات أخرى داخل قاعة الحفل للاتفاق على كل شيء.
تقام المباراة الاستعراضية لاساطير كرة القدم في العالم بسفح الأهرامات بحضور عدد من السادة المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الإفريقية، و أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
ويضم الفريق الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".
والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، احمد حسام ميدو، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.
تأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.
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