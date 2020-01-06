شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أمين تقدم حفل الأفضل في أفريقيا مع إيتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم المذيعة مريم أمين، حفل جائزة الأفضل في أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء بسهل حشيش بمدينة الغردقة، مع الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.

وتم اختيار مريم أمين لتقديم الحفل مع أسطورة الكاميرون خاصة وأنها تجيد أكثر من لغة وخاصة الفرنسية التي ستكون الأساس في تقديم الحفل، وإطلالتها المميزة.

وتألقت مريم أمين من قبل في تقديم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر تحت سفح الأهرامات الجيزة ونالت إعجاب الملايين ممن شاهدوا الحفل بسبب لباقتها في التقديم وعرض فقرات حفل القرعة.

ومريم أمين واحدة من أشهر المذيعات في مصر وبدأت عملها في قناة النيل للمنوعات قبل انتقالها للعمل في القناة الفضائية المصرية، والفضائية اللبنانية lbc، وحاليا في إذاعة نجوم إف إم.

وعقدت مريم أمين عدة جلسات على مدى الأيام الماضية مع صامويل إيتو من أجل التنسيق حول شكل تقديم الحفل، إضافة إلى عمل عدة بروفات أخرى داخل قاعة الحفل للاتفاق على كل شيء.

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