شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابلا يحتفل مع نجلة بـ" 109 " سنة زمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرازق " شيكابلا " قائد فريق الزمالك صورة له مع نجلة أدم الذى يرتدى القميص الأبيض برقم 10 عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أحتفالا بمرور 109 سنة على أنشاء القلعة البيضاء .

وجاء شيكابلا قائلا " أى حكاية فى الدنيا وليها نهاية، إلا حكايتى معاك هى البداية .. 109 زمالك " .

وأحتفل نادي الزمالك بمرور 109 أعوام، على تأسيس النادي العريق، حيث تم إنشائه عام 1911.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأبيض، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل سنة وأنت مصدر فخر لينا كل سنة وأنت وطن كل سنة واحنا طيبين يا زمالك ذكرى الـ109 لتأسيس نادي الزمالك".

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وأضافت صفحة النادي: "كل عام وجمهورنا ورموزنا بخير، كل عام وتاريخ نادينا دائمًا وأبدًا فخرًا لنا جميعًا!".

وكان الزمالك احتفل بمئويته عام 2011، حيث واجه أتليتكو مدريد الإسباني، في ذلك التوقيت وتلقى الخسارة منه بأربعة أهداف مقابل هدف، وكان يقود الفريق فنيا في ذلك التوقيت حسن شحاتة.