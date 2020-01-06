تصريحات الأحد|موقف صلاح من حضور حفل الأفضل.. وكوكا يدعم مسلمي الإيجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 5 يناير 2020.

"رحيل أزارو والصفقة الثانية".. الأهلي يكشف موقفه من تعاقدات يناير

كشف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، موقف المغربي وليد أزارو من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بعد إصابته.. مصدر يوضح لمصراوي موقف مروان محسن من مواجهة بلاتينيوم

كشف مصدر من داخل فريق النادي الأهلي موقف مروام محسن من المشاركة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر يتحدث عن سبب تغيير ديانج.. والدفع بمتولي

أكد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن سبب قيامه بإخراج اللاعب أليو ديانج من المباراة، كان سببه اراحة اللاعب، نظرا للجهد الذي يبذله خلال مشاركته.

مصدر يوضح لمصراوي موقف صلاح من حضور حفل الأفضل في إفريقيا

Advertisements

أكد مصدر مقرب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قد يغيب عن حضور حفل الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

مدرب الزمالك: كارتيرون يتبع سياسة الاعتماد على أبناء النادي

أكد سامي الشيشيني المدير العام لنادي الزمالك، أن الجهاز الفني لفريقه بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، يعمل حاليًا على تصعيد عدد من اللاعبين الشباب للفريق الأول.

الحضري يعتذر عن عدم حضور حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل ومباراة الأساطير

قدم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن عدم حضور حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتوزيع جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة التفاوض مع السومة

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشان اقتراب عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي من الانتقال لصفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية.

على خطى أوزيل.. كوكا يدعم مسلمي الإيجور: نناشد العالم أجمع بالتصدي

سار الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي بعد انتقاده للسياسات الصينية ضد مسلمي الإيجور.