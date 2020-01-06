النشرة الرياضية..الأهلي يواصل الصدارة.. والزمالك يخطف فوزًا قاتلا أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأح 5 يناير 2020.

الأهلي يفقد جهود أليو ديانج أمام طنطا في الدوري

تأكد غياب أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام طنطا ، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بالدوري.

بعد 7 أشهر..مروان محسن يكسر صيامه التهديفي بثنائية أمام نادي مصر

كسر مروان محسن، مهاجم الأهلي، صيامه عن التهديف الذي استمر لـ 234 يومًا مع الفريق الأحمر، بتسجيل هدفين أمام نادي مصر، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 بالدوري.

قطار الأهلي يواصل الصدارة بثلاثية في شباك نادي مصر

حقق النادي الأهلي فوزًا على حساب نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ12 من مسابقة الدوري.

السلحدار يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

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أعلن أدهم السلحدار، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الفريق لمباراة براميدز، في لقاء شمن منافسات الجولة الـ 12 بالدوري الممتاز.

حجازي يشارك في فوز ويست بروميتش على تشارلتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

شارك المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش في فوز فريقه بهدف نظيف على مضيفه تشارلتون أتلتيك، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

في 5 دقائق.. الزمالك يخطف فوزًا قاتلا أمام طنطا ويرتقي لثالث الدوري

حقق الزمالك فوزًا قاتلا أمام مضيفه طنطا، بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الـ12 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب المحلة.

8 مباريات بلا فوز.. المقاصة يعطل زحف المقاولون نحو الصدارة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المقاولون العرب وضيفه مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري المصري الممتاز.

خاص.. حل أزمة قيد كهربا في الأهلي

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم حل أزمة قيد محمود عبدالمنعم كهربا في الأهلي بعد دفع النادي الأحمر مستحقاته المتأخرة لدى الجبلاية.