"رحيل أزارو والصفقة الثانية".. الأهلي يكشف موقفه من تعاقدات يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، موقف المغربي وليد أزارو من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قال في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة" :"غير صحيح ما يتردد عن رحيل أزارو للدوري السعودي".

وكان أزارو انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي ليحرز لقب هداف الدوري في موسم (2017 - 2018) برصيد 18 هدفًا.

وعن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي لاعب لوزرين السويسري، أوضح :"يتبقى لنا صفقة واحدة فقط، في البداية كنّا نريد التعاقد مع مهاجم ثم الأمور تغيرت".

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وتابع :"الأمور تغيرت في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة المدافع سعد الدين سمير، سنرى الفترة المقبلة ورأي المدرب رينيه فايلر حول موقف الصفقة الثانية من الممكن أن يتغير رأيه".

وكان سعد الدين سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء السبت الماضي لتثبت الأشعة تعرضه لإصابة في وتر أكيليس.

ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن، صرح في وقت سابق لصحيفة "بليك" السويسرية قائلا "أعتقد أن إليكي سيستمر في صفوف الفريق".

في المقابل، كشف مصدر مسؤول من جانب النادي الأهلي، أن المفاوضات مع النادي السويسري تُعد صعبة ليس لأسباب مادية فقط.