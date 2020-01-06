بعد إصابته.. مصدر يوضح لمصراوي موقف مروان محسن من مواجهة بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل فريق النادي الأهلي موقف مروام محسن من المشاركة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر - الذي رفض ذكره اسمه - في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مروان تعرض لكدمة في وجه القدم، حيث من المقرر أن يخضع لفحوصات طبية غدًا الإثنين لتحديد مدة غيابه.

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وكان صاحب الـ30 عامًا سجل هدفين لصالح الأهلي في شباك نادي مصر في لقاء انتهى لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط.