فايلر يتحدث عن سبب تغيير ديانج.. والدفع بمتولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن سبب قيامه بإخراج اللاعب أليو ديانج من المباراة، كان سببه اراحة اللاعب، نظرا للجهد الذي يبذله خلال مشاركته.

وحقق النادي الأهلي فوزًا على حساب نادي مصر بثلاثة أهداف لواحد مساء اليوم، الأحد، في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" كنت حابب اراحة اليو ديانج، ولذلك قمت بتغييره".

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وأضاف، أن نتيجة المباراة هي التي ساهمت في الدفع باللاعب محمود متولي بدلا من مجدي أفشة.

وقرر فايلر الدفع بمحمود متولي مع حلول الدقيقة 78 بدلا من مجدي أفشة حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي بثلاثية.

وأوضح، أن حصول الثنائي أيمن أشرف وأليو ديانج على العديد من البطاقات الصفراء خلال المباريات الأخيرة امر لا يشغله، لافتا أن كلا اللاعبين لديهم خبرات كبيره في التعامل مع الكثير من المواقف.

فوز الأهلي ، رفع رصيده إلى النقطة 30 بعد الفوز في مبارياته العشر في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن المقاولون، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المرتبة 13.