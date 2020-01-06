"اللحاق بجوزيه".. 5 ملامح من فوز الأهلي على نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي مسلسل انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء على ملعب "استاد القاهرة" ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر.

أهداف الأهلي جاءت عن طريق جونيور أجايي والذي سجل هدف الفريق الأحمر الأول كما أحرز مروان محسن هدفين، في المقابل جاء هدف نادي مصر من خلال أحمد الشيخ.

الأهلي بعد هذا الفوز أصبح متربعًا على صدارة الدوري محققًا الانتصار العاشر في البطولة ليصبح رصيده من النقاط 30 نقطة بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز خمسة ملامح من فوز الأهلي على نادي مصر:

- اللحاق بجوزيه:

يواصل المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي نتائجه الرائعة في مسابقة الدوري حيث حقق بطل الدوري المصري في آخر أربع نسخ عشر انتصارات متتالية.

ويمتلك البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق أطول سلسلة في عدد الانتصارات بواقع 17 انتصار في موسم (2004 - 2005) حيث كانت وقتها تضم المسابقة 14 فريقًا.

حسام البدري مدرب الأهلي الأسبق كان قريبًا من تكرار رقم جوزيه في موسم (2017 - 2018) حيث حقق 16 انتصارًا متتاليًا بدأت منذ الفوز على بتروجيت (3-0) في الأسبوع الـ16 قبل أن تتوقف السلسلة في الأسبوع الـ31 بالتعادل أمام سموحة سلبيًا.

- رقم مروان:

للمرة الثانية في مسيرته مع الأهلي ينجح مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في تسجيل هدفين خلال مباراة واحدة بمسابقة الدوري.

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صاحب الـ30 عامًا سبق وأن سجل هدفين كان هذا في شباك طلائع الجيش في مباراة انتهت لصالح الفريق الأحمر (2-0) ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من نسخة (2018 - 2019).

هدف مروان محسن في شباك نادي مصر هو الأول له في الدوري منذ آخر هدف سجله في شباك إنبي في 16 مايو 2019 أي بعد نحو 234 يومًا.

- هدف غائب:

عاد النيجيري جونيور أجايي للتسجيل مجددًا مع الأهلي خلال هذا الموسم حيث لم يحرز مهاجم الفريق الأحمر أي هدف منذ الأسبوع الثالث أمام أسوان.

الأهلي استطاع أن يحقق فوزًا ساحقًا خارج أرضه على حساب أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

- ضربة ثانية:

منذ 92 يومًا لم يتلق الأهلي هدفًا في مرماه وتحديدًا منذ مباراة أسوان بعدما سجل أوميد أوكري هدف الفريق الجنوب في لقاء انتهى بنتيجة (5-1).

أحمد الشيخ استطاع أن يضرب شباك الأهلي بعدما حافظ الفريق الأحمر على شباكه نظيفة لست مباريات متتالية.

- ظهور كهربا:

للمرة الأولى يشارك محمود عبد المنعم "كهربا" مع فريقه الجديد الأهلي منذ انتقاله من فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صاحب الـ25 عامًا انتقل إلى صفوف الأهلي بعدما وقع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف ليصبح أولى انتدابات الفريق الأحمر خلال يناير الجاري.