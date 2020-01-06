محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر مقرب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قد يغيب عن حضور حفل الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.
المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتحاد الأفريقي يسعى حاليًا لإقناع صلاح بالحضور قبل ساعات من انطلاق الحفل.
وشدد المصدر على أن السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول يعد هو الأقرب للفوز بالجائزة، في ظل منافسته لصلاح والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
الاتحاد الأفريقي يرغب في حضور الثلاثي للحفل الذي يقام يوم الثلاثاء القادم في مدينة الغردقة المصرية، وهو ما يدفعه لمحاولة إقناع صلاح بالتواجد، بحسب المصدر.
وسبق لمحمد صلاح أن توج بالجائزة خلال العاميين الماضيين تواليًا، حيث كانت الأخيرة مطلع عام 2019 في السنغال.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن الفائزين بجوائزه والتي من بينهما أفضل لاعب، أفضل لاعب محلي، أفضل منتخب وأفضل مدرب خلال الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يوضح لمصراوي موقف صلاح من حضور حفل الأفضل في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.