فيفا يحتفل بالذكرى الـ109 على تأسيس نادي الزمالك

حرص الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاحتفال بذكرى تأسيس ناديالزمالك.
وكتب الحساب العربي لفيفا "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيدلمدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك المصري العريق".
يذكر أن النادي احتفل بمرور ١٠٩ عام على تأسيسه منذ ٥ يناير ١٩١١.
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