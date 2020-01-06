أهداف مباراة طنطا والزمالك في الدوري المصري

قلب الزمالك تأخره 1 / 2 أمام مضيفه طنطا إلى فوز قاتل في اللحظات الأخيرة 3 / 2 مساء اليوم الأحد 5-1-2020 على ملعب غزل المحلة، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل المقاولون العرب 1 / 1 مع ضيفه مصر المقاصة.

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وارتفع رصيد الزمالك، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 21 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

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وتقدم الزمالك مبكرا بهدف حمل توقيع عمر السعيد في الدقيقة 19، لكن وليد عادل أدرك التعادل لطنطا في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / .1

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف وليد عادل الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، لكن المحترف المغربي محمد أوناجم تعادل للزمالك في الدقيقة .87

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 2 / 2، أحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز الثمين للزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليظفر الفريق الأبيض بالنقاط الثلاث.