رياضة | برشلونة يحدد 50 مليون يورو لبيع نجم البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد 50 مليون يورو لبيع نجم البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني حدد سعر الاستغناء عن نجم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن صاحب (26 عاماً) يرغب في اللعب بانتظام، وهو ما لا يتوفر له في كامب نو، لذلك هو منفتح على الرحيل.

وأشارت دون بالون إلى أنه على الرغم من عدم مشاركة سيميدو بشكل منتظم مع برشلونة، إلا أن هناك أندية مهتمة للغاية بالتعاقد معه، لذلك وضع النادي الكاتالوني رسوماً مرتفعة نسبياً للتنازل عنه.



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وكشفت الصحيفة أن برشلونة سيستثمر أموال صفقة سيميدو حال تم بيعه للتعاقد مع الظهير الأيمن للايبزيغ، الألماني لوكاس كلوسترمان.

وذكرت أن البارسا سيقدم عرضاً بقيمة 30 مليون يورو إلى النادي الألماني من أجل الحصول على خدمات كلوسترمان، والذي يحظى باهتمام أيضاً بايرن ميونخ، ويوفنتوس الإيطالي، نظراً لإمكانياته الكبيرة.

وأوردت الصحيفة أن عدد من لاعبي برشلونة يُمكن أن يُغادروا أيضاً في يناير (كانون الثاني)، مثل الكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي صامويل أومتيتي، بالإضافة إلى التشيلي أرتورو فيدال.