رياضة | مدافع تشيلسي يدخل دائرة إهتمامات برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع تشيلسي يدخل دائرة إهتمامات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 06/يناير/2020 - 12:40 ص
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لاعبي_تشيلسي
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة الإسباني يرصد ضم قلب دفاع فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب الدانمارك أندرياس كريستنسين في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
وأفادت صحيفة ميرور البريطانية، أن النادي الكتالوني يريد إستغلال وضعية كريستنسين مع البلوز، بعد أن أصبح خياراً رابعاً في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد، لحساب الثلاثي كورت زوما وأنتوني روديجير وفيكايو توموري.
ويسعى النادي الكتالوني لترميم دفاعاته، في ظل تقدم جيرارد بيكيه في العمر، والإصابات المتتالية للفرنسي صامويل أومتيتي.
من جهة أخرى، ربطت التقارير أيضاً، تفاوض برشلونة مع الظهير الأيمن الألماني الدولي جوشوا كيميتش، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني.
ويسعى برشلونة لضم ظهير أيمن جديد، كي يكون بديلاً للبرتغالي نيلسون سيميدو، المرشح لمغادرة الفريق سواء في الميركاتو الشتوي الحالي، أو فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وفقد برشلونة نقطتين ثمنتين بالأمس، بالتعادل مع جاره إسبانيول بملعب الأخير كورنيا أل برات في الجولة 19 من الدوري الإسباني، تعادل سمح لريال مدريد مشاركة برشلونة الصدارة برصيد 40 نقطة.
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