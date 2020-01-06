رياضة | نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن فالنسيا تعرض لضربة قوية وذلك قبل مواجهة ريال مدريد يوم 8 يناير المقبل وذلك في مباراة الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في السعودية



وكتب فالنسيا الإسباني على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" رودريجو مورينو يعاني من التواء في ركبته اليمنى. في انتظار تطور حالته".



وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه من الصعب أن يلحق رودريجو وهو من أهم الأسماء في هجوم الخفافيش هذه المواجهة المهمة بالنسبة لفريقه.



وأوضحت وسائل الإعلام أنه بالنسبة لبقية المصابين فإنه سيتواصل غياب كلا من جونزالو جيديس وكريستيانو بيتشيني وربما سيغيب أيضاً كلا من مانو فاييخو وكانج إن لي.