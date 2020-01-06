رياضة | الصف يتعاقد مع لاعب عرب الرمل بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصف يتعاقد مع لاعب عرب الرمل بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو مركز شباب الصف، في التعاقد مع المهاجم مصطفي محمد عبد العزيز (شولا) لاعب فريق عرب الرمل، لمدة سنة ونصف، لتدعيم صفوفه، في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وجاء تعاقد الصف، مع اللاعب، بناءاً على طلب حاتم حسن المدير الفني للفريق، عقب إستغناء نادي عرب الرمل عن خدماته.

وسبق لشولا الإنضمام لصفوف أندية المصرية للإتصالات واتحاد الشرطة وغزل المحله واهلي عطبرة السوداني ودمنهور والدخان والفنار وبورفؤاد ودسوق وبنها وعرب الرمل.

ويستعد الصف لمواجهة أبو النمرس السبت المقبل في إنطلاق منافسا الدور الثاني، للمجموعة الخامسة، من دوري القسم الثالث.