رياضة | تركي آل الشيخ يُذكر زيدان بالماضي الأليم (فيديو)

وقام آل الشيخ، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "تويتر"، وهو يقوم بنطح زيدان في صدره، لتذكرته باللقطة الشهيرة التي لن تمحى من تاريخ كرة القدم، كونها كانت بمثابة النهاية الحزينة لزيدان في مسيرته، بعد تعرضه لعقوبة الطرد وخسارة فرنسا لقب المونديال بركلات الترجيح.

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وقام آل الشيخ بعمل إشارة إلى ماركو ماتيرازي، في حسابه على ”تويتر".

وكان آل الشيخ قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة قوية لمتابعيه، قبل أن يقوم بنشر صور تجمعه بمدرب الريال وأسطورة كرة القدم زيدان.

وقام رئيس هيئة الترفيه، بنشر صور تجمعه مع زيدان عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل، وزيدان يقوم بالتوقيع على قميصه.