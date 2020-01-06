رياضة | "الفيفا" تحيي ذكرى تأسيس نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفيفا" تحيي ذكرى تأسيس نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك على الذكرى 109 لتأسيسه ، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتب الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم على موقع "تويتر": " تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لمدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك المصري العريق ".

وتأسس نادي الزمالك يوم 5 يناير عام 1911، وكان المحامى البلجيكى جورج مرزباخ، أول رئيس للقلعة البيضاء الذى حمل اسم "نادى قصر النيل" ثم تغير اسمه إلى نادى فاروق عام 1941 بعد أن نال النادى الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائى "الزمالك" وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين.

وحصل الزمالك خلال 109 أعوام على العديد من البطولات أبرزها 5 ألقاب دورى أبطال أفريقيا؛ منهم 4 فى القرن العشرين، ساهموا فى أن يصبح الزمالك النادى الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية فى القرن الماضى.