رياضة | حصاد كأس الخليج 2019.. البحرين من الإنسحاب إلى الانتفاض

اختار منظمو البطولة تميمة المسابقة على شكل محارة بداخلها لؤلؤة اسمها "صديفي"، ملونة بألوان العلم القطري، والتي تحتفي بماضي قطر متمثلاً في الحياة البحرية والبحث عن اللؤلؤ، وهي المهنة التي عرفها القطريون قديماً.

طرفا النهائي البحرين والسعودية، كانا قد انسحبا من المسابقة بسبب مقاطعة قطر، ولكن تراجعا عن قرارهما، في الثاني عشر من شهر نوفمبر.

جدير بالذكر أنه يعد هذا اللقب الأول في تاريخ البحرين، إذ أنه استطاع أن يصل إلى 4 مباريات نهائية سابقة، حصد منها المركز الثاني.