رياضة | الشبان يتعادل مع نادي قنا استعدادا لمواجهة بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشبان يتعادل مع نادي قنا استعدادا لمواجهة بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فصّل التعادل الإيجابى، بهدفين لكل فريق، مباراة نادي الشبان المسلمين بقنا، أمام نظيره فريق نادي قنا، التي جمعت الفريقين بملعب الأول، ضمن استعدادات نادى الشبان المسلمين، لمواجهة فريق نادي بني سويف بمستهل الدور الثاني، لبطولة دوري القسم الثاني.

جاء اللقاء حماسي وقوي، بين الفريقين، الذي شهد حضور جماهيري كبير، تقدم نادي الشبان المسلمين بقنا، في الدقيقة عن طريق احمد محبوب، وسرعان ما أدرك فريق قنا التعادل، في الدقيقة 15 عن طريق محمود سيد، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وفي الدقيقة 30 من الشوط الثاني، تمكن نادي قنا من احراز هدفه الثاني عن طريق حميدو كمارا، ليضغط نادي مسلمين قنا، لإدراك هدف التعادل، وبالفعل استطاع أحمد فلافيو نن إحراز هدف التعادل في الدقيقة 40 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل منافسات الجولة الأولى للدور الثاني بدوري الممتاز "ب" لمدة أسبوع، على أن تنطلق يوم 19 يناير الجارى، حيث يلتقي فريق شبان قنا نظيره فريق نادي بني سويف، بملعب الأول.

يذكر أن شبان مسلمين قنا، خاض خلال الدور الأول من دوري القسم الثاني، 11 مباراة، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4.مباريات، وخسر في مبارتين، أحرز الفريق 8 أهداف، ودخل مرماه 7 اهداف حصد خلالها 19 نقطة، لينهي مبارياته بالدور الأول محتلا المركز الرابع.

حافظ الفريق على نظافة شباكه في 7 مباريات، لاسيما يمتلك ثالث أقوى خط دفاع في المجموعة، حيث لم يدخل مرماه سوي 7 أهداف خلال الدور الأول، على النقيض فهو يمتلك أضعف خط هجوم في المجموعة حيث انه لم يسجل سوي 8 أهداف خلال منافسات الدور الاول.