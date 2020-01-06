رياضة | الأشعة تحدد حجم إصابة مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأشعة تحدد حجم إصابة مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجري مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على قدمه غدًا الاثنين لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر مساء اليوم أمام إف سي مصر.

وكان مروان قد غادر ملعب مباراة الأهلي مساء اليوم أمام إف سي مصر في الدقيقة 68، ليحل زميله محمود عبد المنعم "كهربا" بديلًا له في الظهور الأول له بقميص النادي الأحمر بعد انتقاله رسميًا لمدة 4 مواسم ونصف.

واشتكى مروان من تورم في وجه القدم تعرض له خلال مباراة إف سي مصر.

وحقق الأهلي فوزه العاشر على التوالي في بطولة الدوري المصري، بعد الفوز على إف سي مصر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.

