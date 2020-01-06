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توتنهام قريب من التعاقد مع لو سيلسو بصفقة دائمة

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الأحد 5 يناير 2020

ذكرت تقارير صحفية ان نادي ​توتنهام​ سيبرم صفقة دائمة مع ​جيوفاني لو سيلسو​ خلال فترة الانتقالات لشهر كانون الثاني الحالي.

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وأكمل لاعب خط وسط ​ريال بيتيس​ صفقة انتقال على سبيل الإعارة إلى شمال لندن خلال الصيف، ولكنه بدأ في مبارتين فقط في ​الدوري الإنكليزي​ حتى الان.

وسيكون لو سيلسو متاحًا للتوقيع في تموز مقابل رسم قدره 34 مليون جنيه إسترليني، لكن توتنهام حريص على الحصول على الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلا عن ماركا، فإن الفريق الإنكليزي لديه اتفاق مع بيتيس للتوقيع مع اللاعب مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

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