يوفنتوس بالاسلحة الكاملة لمواجهة كالياري

الأحد 5 يناير 2020

يستعد نادي ​يوفنتوس​ بطل ايطاليا ووصيف البطولة الحالية لمواجهة ​كالياري​ ضمن الجولة 18 من الكالتشيو الايطالي. وأعلن مدرب السيدة العجوز ماوريسيو ساري قائمة الفريق لهذه المواجهة بملعب اليانز ستاديوم معقل البطل.



وجاءت القائمة على الشكل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

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خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روغاني، ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش، رامسي، رابيو، ماتويدي، إيمري كان.

في الهجوم: رونالدو، ديبالا، دوغلاس كوستا، كوادرادو، هيغواين، بياتسا، بيرنارديسكي.

يذكر ان يوفنتوس يحتل مركز الوصافة في الترتيب بفارق الاهداف عن انتر ميلانو المتصدر.