الامارات | تدمير تمثال الأسطورة إبراهيموفيتش في السويد

شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير تمثال الأسطورة إبراهيموفيتش في السويد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض تمثال أسطورة الكرة السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي تم وضعه في مدينة مالمو السويدية، لعملية تدمير كاملة. ووفقاً لوكالة أنباء «افتونبلادت» السويدية فقد تمت إزالة التمثال من قاعدته خارج ملعب مالمو، مسقط رأس نجم ميلان. كان إعلان إبراهيموفيتش، في نوفمبر الماضي، عن اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي في استوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جماهير مالمو الذي كان يلعب له إبراهيموفيتش. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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