الامارات | 3 مباريات في دوري بلدية دبي لسباعيات الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في دوري بلدية دبي لسباعيات الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم ثلاث مباريات في دوري سباعيات كرة القدم، التي تنظمها بلدية دبي ضمن أجندتها السنوية، بمشاركة 17 وحدة تنظيمية على أرض ملاعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود بدبي، وتقام خلال الفترة من 11 نوفمبر وتمتد إلى 24 مارس المقبل.

ويلتقي في المباراة الأولى فريق إدارة الزراعة والري مع فريق إدارة تراخيص البناء، وتجمع المباراة الثانية فريقي إدارة الموارد البشرية وإدارة النقليات، وتختتم السهرة الكروية بلقاء فريقي إدارة سلامة الغذاء وإدارة تقنية المعلومات.

وتستكمل الجولة الرابعة غداً بإقامة ثلاث مباريات، وتختتم الجولة السادسة يوم الأربعاء بإقامة مباراتين. وكانت اللجنة المنظمة، برئاسة وليد الشيباني، قد حددت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لإقامة كل جولة، والتي تشهد ثماني مباريات، وكل مباراة تمتد على مدار 30 دقيقة على شوطين.