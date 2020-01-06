الامارات | فابيو ليما نجم الجولة الـ 12 في استفتاء «سبورت فور أوول»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، جائزة نجم الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي في استفتاء شبكة سبورت فور أوول، ومنحته الجماهير والخبراء نسبة 46%، إذ حصد 1003 أصوات من 2736 مشاركاً من متابعي الشبكة بنسبة 22%، بالإضافة الى 12 صوتاً للخبراء من 20 بطاقة ترشيح.
وفي فئة أفضل حارس مرمى نال حارس شباب الأهلي البديل، حسن حمزة، لقب «قفاز الإجادة» بنسبة 23.2%، فيما نال أحمد عيسى الذي أدار قمة العين وشباب الأهلي جائزة «أفضل حكم»، بنسبة 52.5%، تلاه عبدالله العاجل حكم لقاء حتا والظفرة بنسبة 32.8%، وحل ثالثاً محمد عبيد خادم في لقاء الشارقة والوحدة بنتيجة 14.7%.
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