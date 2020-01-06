الامارات | كانتلاي وهاوتونغ ينضمان إلى قائمة نجوم «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن كانتلاي وهاوتونغ ينضمان إلى قائمة نجوم «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن باتريك كانتلاي وهاوتونغ لي مشاركتهما في النسخة الـ15 لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال الفترة من 16 إلى 19 الجاري، في نادي أبوظبي للغولف، وهي البطولة الأولى ضمن الجولة الأوروبية لسلسلة بطولات رولكس الثماني لعام 2020، التي تعد واحدة من أبرز بطولات الجولة الأوروبية للغولف، التي تصل قيمة جوائزها إلى سبعة ملايين دولار أميركي.

وتمكن باتريك كانتلاي من تحقيق مركز ضمن قائمة أفضل 10 لاعبي غولف في العالم، من خلال فوزه ببطولتين في عامي 2018 و2019 على التوالي. كما يُعرف باتريك أيضاً بأنه أول لاعب يصل إلى بطولة الجولة الأوروبية بأقل من 12 جولة، وذلك بعد اللاعب العالمي تايجر وودز، وتأتي مشاركته في هذه البطولة بهدف إثبات قدراته في أبوظبي، ومواجهة قائمة الأبطال التي تضم اللاعب بروكس كوبكا، المصنف الأول على مستوى العالم، وتومي فليتوود الفائز بالبطولة مرتين، وشاين لاوري حامل اللقب.

وتعتبر هذه المشاركة الثالثة بالنسبة للاعب هاوتونغ لي في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويأمل لي، الذي يعد أول لاعب صيني يصنف ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً عالمياً في رياضة الغولف، أن يحقق رقماً قياسياً جديداً، ليكون أول صيني يرفع كأس الصقر الشهير. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريحات صحافية: «يعتبر باتريك أحد أكثر اللاعبين الشباب موهبة في العالم، ويسعدنا أن نرحب به في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، وفي المقابل، فإن هاوتونغ، يعد أحد أبرز النجوم العالميين، وأحد أهم سفراء رياضة الغولف في الصين».