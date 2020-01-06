الامارات | «ماريتيمو 12» يوجه رسالة شكر إلى نادي دبي للرياضات البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماريتيمو 12» يوجه رسالة شكر إلى نادي دبي للرياضات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسالة شكر من مؤسسة ماريتيمو الأسترالية، المتخصصة في مجال صناعة اليخوت والقوارب والزوارق السريعة، والتي تمتلك فريق ماريتيمو 12 الذي ظفر بلقب النسخة التاسعة من بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) في جولة الختام التي أقيمت في دبي.

وقال بيان صحافي: «وصلت إلى النادي دبي رسالة من المؤسسة الأسترالية، تسلمها المدير التنفيذي محمد عبدالله حارب، أكد فيها قائد زورق فريق ماريتيمو 12 توم باري كوتير شكر وامتنان المؤسسة على الجهود الكبيرة التي قدمها النادي واللجنة المنظمة من أجل إقامة حدث استثنائي وجميل».

وأضاف البيان: «أكد كوتير أن السباق الكبير الذي جرت أحداثه في شواطئ جميرا سيظل ذكرى لا تنسى، لأنه كان المكان الذي شهد تتويج الفريق بلقبه العالمي الأول في سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات)، حيث التحق الفريق بها منذ النسخة الثانية عام 2012، وظل مواظباً على المشاركة ومطوراً من أدائه، حتى وصل إلى القمة أخيراً العام الماضي».