الامارات | شراكة بين الشارقة واياكس الهولندي لاكتشاف وتطوير المواهب

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين الشارقة واياكس الهولندي لاكتشاف وتطوير المواهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع ناديا الشارقة وأياكس أمستردام الهولندي، اتفاق شراكة بين أكاديميتي الناديين تستمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة يقوم خلالها النادي الهولندي بالإشراف على أكاديمية نادي الشارقة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر النادي بمنطقة سمنان في الشارقة، بحضور رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، والمدير التنفيذي لنادي أياكس، فان دار سار، إذ تتضمن اتفاقية الشراكة قيام أكاديمية أياكس بالإشراف على اكاديمية نادي الشارقة لكرة القدم، عبر أطقم تدريب مقيمة بالدولة تكون مسؤولة عن اكتشاف وتطوير المواهب.

من جانبه، وصف رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، محسن مصبح، هذه الشراكة بالخطوة المهمة جداً.