الامارات | شباب الأهلي يتصدر بطولة الكاراتيه.. والشارقة وصيفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتصدر بطولة الكاراتيه.. والشارقة وصيفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر شباب الأهلي بطولة نائب رئيس الدولة للكاراتيه في مسابقة الكاتا فردي، بفارق ذهبية واحدة عن الشارقة في البطولة التي جرت في فئات البنين والبنات أعمار ست سنوات وحتى فئة الرجال والسيدات فوق 18 سنة، بصالة المزهر الرياضية بدبي يوم الجمعة الماضي، وجمع شباب الأهلي 23 ميدالية، وحصد الشارقة 19 ميدالية، وجاء نادي الذيد ثالثاً برصيد 12ميدالية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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