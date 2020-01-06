الامارات | العويس: «الشارقة للدفاع عن النفس» سيشهد قفزة نوعية في 2020

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد العويس، المكاسب التي حققها النادي في عام 2019 بأنها كانت نوعية، وكفيلة بتعزيز الطموح للحفاظ عليها وتطويرها نحو الأفضل في عام 2020، الذي سيشهد قفزة نوعية لتطوير رياضات الدفاع عن النفس.
وأضاف في تصريحات صحافية: «يأتي في واجهة الإنجازات نيل النادي لشهادة الآيزو في الإدارة المتكاملة، كأول نادٍ متخصص على مستوى العالم يهدف لإعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي، وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضات الدفاع عن النفس، التي مهدت ل مضاعفة عدد الرياضيين الذين يمارسون ألعاب الجوجيتسو والكاراتيه والتايكواندو والجودو، والذين تمكنوا من الفوز بـ354 ميدالية ملونة في 2019، منها 98 ميدالية ذهبية، و114 ميدالية فضية، و143 ميدالية برونزية، بينما وصل عدد مراكز التدريب بمدينة الشارقة والأندية الحكومية إلى 22 مركزاً للتدريب، افتتحت بالقرب من أماكن سكن اللاعبين، إضافة إلى تنظيم بطولة غرب آسيا في الكاراتيه للمنتخبات، وبطولة الشارقة الدولية للكاراتيه، وبطولة موظفي حكومة الشارقة للجوجيتسو».
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