الامارات | علي صالح: مطالبون بالعمل بقوة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن علي صالح: مطالبون بالعمل بقوة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، علي صالح، تفاؤله بمشوار المنتخب خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تنطلق في تايلاند، بعد غد، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وقال: «المجموعة تضم منتخبات قوية تسعى جميعها إلى التأهل، وهو ما يجعلنا مطالبين بالعمل بقوة لتحقيق هدفنا بالوجود في طوكيو 2020».

ويخوض المنتخب حالياً معسكراً إعدادياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، استعداداً لمواجهته الأولى في نهائيات آسيا، أمام منتخب فيتنام، الجمعة المقبلة، لحساب المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كوريا الشمالية والأردن.

ومن المنتظر أن تُغادر البعثة، غداً، إلى مدينة بوريرام التي ستستضيف مباريات المجموعة الرابعة. ومن المقرر أن يخوض منتخبنا، بعد غد، مباراة ودية أمام أحد الأندية التايلاندية (لم تتم تسميتها)، فيما يوجد مع البعثة عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، غانم الهاجري.

وأشار علي صالح، الذي يلعب مع نادي الوصل في تصريحات صحافية، إلى أن المعسكر سيسهم في تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة لخوض المباريات، معرباً عن تطلعه لتقديم مستوى مميز مع المنتخب في نهائيات آسيا، مشيراً إلى أن الأولمبي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، كما لا تنقصه الخبرة مع وجود عدد من العناصر التي تمتلك الخبرة.