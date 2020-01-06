الامارات | المدرب الجديد للمنتخب الصيني: حققت حلم طفولتي

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الجديد للمنتخب الصيني: حققت حلم طفولتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المدير الفني الجديد للمنتخب الصيني الأول لكرة القدم، لي تاي، عن سعادته البالغة بتولي منصب المدير الفني لمنتخب بلاده. وأكد لي تاي، امس، أنه حقق حلم طفولته بتوليه منصب المدير الفني لمنتخب بلاده، خلفاً للإيطالي مارشيلو ليبي. Advertisements وأشار لي تاي (‏‏42 عاماً)‏‏ إلى أن عقده مع منتخب بلاده يمتد لخمسة أشهر فقط. وقال المدرب في مؤتمر صحافي: «في غضون 35 عاماً تحولت من طفل لا يعرف كيف يلعب الكرة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني». وأضاف: «سعيد للغاية، يمكنني أن أقول لأطفالي ووالدي بكل فخر إنني حققت أكبر حلم في حياتي». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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