الامارات | «الصدارة طبيعية» لفريق الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصدارة طبيعية» لفريق الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى فريق نادي الإمارات صدارة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى بعد ختام الجولة الثامنة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد أن حقق فوزاً سهلاً على متذيل الترتيب مسافي بثلاثية نظيفة، وهي المرة الأولى التي يصعد فيها الى المركز الأول، الذي تناوبت عليه أندية دبا الفجيرة والبطائح ودبا الحصن.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز العربي على العروبة (3-1)، والحمرية على الذيد (2-1) ودبا الفجيرة على التعاون (4-0)، وتعادل مصفوت مع البطائح (1-1).

يُذكر أن البطولة ستتوقف حتى 17 الجاري حسب الجدول.

وبموجب هذه النتائج أصبح الإمارات اولاً برصيد 18 نقطة، يليه دبا الحصن ثانياً 17 نقطة، ثم دبا الفجيرة ثالثاً 16 نقطة، يليه كل من البطائح والحمرية ومصفوت ولكل منها 12 نقطة، والعربي سابعاً تسع نقاط، والذيد «7»، والعروبة «5»، والتعاون نقطة واحدة، ثم مسافي برصيد خالٍ من النقاط.

الطويل: الهدف الحفاظ على الصدارة

وصف مدير الفريق نادي الإمارات خليل الطويل، صدارة الصقور للدوري بالشيء الطبيعي لفريق بمكانة وتاريخ النادي، مبيناً أن الهدف الحفاظ عليها وصولاً للتأهل.

وقال الطويل لـ«الإمارات اليوم»: «الصدارة طبيعية بالنسبة لنا ومهمة بالوقت ذاته لتحقيق طموح الموسم الحالي وهو العودة للعب في دوري المحترفين وسنعمل على صيانتها للاستمرار بها، مؤكداً رضاه وشركة كرة القدم على المستوى الفني للفريق، ومنوهاً بأن مدرب الفريق يعمل على تطويره باستمرار نحو الأفضل».

وعن وجود معسكر خارجي للفريق خلال التوقف الحالي نفى الطويل ذلك موضحاً: «ستكون هنالك انتدابات للاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية من الأجانب والمواطنين، سيتم الكشف عنهم لاحقاً لتدعيم صفوف الفريق للمرحلة المتبقية وسيتم اختبارهم من خلال بعض المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة التوقف».

شكراً «الوحدات»

قدّم مدير الفريق الأول لنادي الإمارات خليل الطويل الشكر نيابة عن أسرة الصقور لجمهور نادي الوحدات، لوقفته في المدرجات وتشجيعه للفريق في المباراة أمام مسافي، وقال «الجمهور الأردني عامة وجمهور الوحدات معروف بأسلوبه التشجيعي الجميل، ونتمنى أن يكون موجوداً معنا دائماً، الى جنب جمهور الصقور الوفي، وهذا الشيء ليس بغريب على النشامى».

دبا الفجيرة يعزز صفوفه بلاعب برازيلي

كشف مدير الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة جمعة العبدولي، عن أن «النواخذة» سيتعاقد مع لاعب برازيلي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية بدلاً عن اللاعب الأرجنتيني كلاوديو لوسيانو، وذلك لعدم ظهوره بالمستوى الجيد، وأكد العبدولي أن فريقه سعيد بتحقيق الفوز على التعاون ونيل كامل نقاط المباراة، مؤكداً ان الفريق ذهب الى فترة توقف المنافسات الحالية وهو بحالة جيدة، تمهيداً للعودة إلى المنافسات بعد 14 يوماً تقريباً، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كنا بحاجة ماسة إلى نيل ست نقاط ضرورية قبل التوقف، لكي يبقى الفريق في المنافسة، وهو ما تحقق من خلال الفوز في آخر مباراتين على العربي (2-1) والتعاون 4-0)، موضحاً أن الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى يعد صعباً قياساً بالسنوات الماضية».

نتائج الجولة الـ 8

الإمارات على مسافي (3-صفر)

العربي على العروبة (3-1)

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الحمرية على الذيد (2-1)

دبا الفجيرة على التعاون (4-0)

مصفوت مع البطائح (1-1)

الترتيب بعد الجولة الـ 8

الإمارات 18 نقطة

دبا الحصن 17

دبا الفجيرة 16

البطائح 12

الحمرية 12

مصفوت 12

العربي 9

الذيد 7

العروبة 5

التعاون 1

مسافي 0