الامارات | ميسي وسواريز في مؤسسة رونالد ماكدونالد هاوس الخيرية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مهاجما برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز يقابلان أطفالاً أثناء زيارتهما لمؤسسة رونالد ماكدونالد هاوس الخيرية في برشلونة.■أ.ف.ب Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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