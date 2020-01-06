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الامارات | ميسي وسواريز في مؤسسة رونالد ماكدونالد هاوس الخيرية

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أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مهاجما الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز يقابلان أطفالاً أثناء زيارتهما لمؤسسة رونالد ماكدونالد هاوس الخيرية في برشلونة.■أ.ف.ب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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