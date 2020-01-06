شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يستقر على منع الإعلاميين وتطبيق بند الـ8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على إضافة بند تعارض المصالح في لائحة النظام الأساسى التي سيرسلها الجبلاية لاعتمادها خلال شهر يونيو المقبل.

ووفقا لمسؤول بارز باتحاد الكرة- طلب عدم نشر اسمه- فإن اللجنة توصلت مع مسؤولى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لإضافة البند الذي يتعارض مع عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، سواء كان يتعلق الأمر بالعمل الإعلامى أو التعاقد مع إحدى الشركات الراعية التي تتعامل مع اتحاد الكرة.

Advertisements

وكشف المصدر أن اللجنة تعرضت لضغوط من جانب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، من أجل عدم منع الإعلاميين من خوض انتخابات الجبلاية، وأشار المصدر إلى أن شوبير أجرى اتصالا بعمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، لإقناعه بعدم إضافة بند تعارض المصالح، لكن الأخير رفض.

وتوصلت اللجنة لاتفاق مبدئى على تفعيل بند الـ8 سنوات المعتمد في آخر جمعية عمومية للجبلاية، والذى يمنع عددا من أعضاء المجلس السابقين من الترشح، وهم سيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح، بالإضافة إلى زيادة مقعد المرأة إلى مقعدين داخل المجلس بحد أدنى، وقال المصدر إن زيادة مقعد المرأة خلال الفترة المقبلة أمر يتبعه المسؤولون بـ«فيفا» خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن «إينفانتينو» رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يهتم بزيادة دور المرأة في إدارة كرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يسير عليه اتحاد الكرة. وفى السياق ذاته، يدرس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، خوض انتخابات الجبلاية على مقعد الرئيس، خصوصا أنه يفكر في الترشح لانتخابات رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف».

ووفقا لمصدر مقرب من أبوريدة، فإن الأخير يأمل في خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقى وهو يشغل منصب رئيس اتحاد الكرة، وأكد المصدر أن أبوريدة لم يستقر على القائمة التي سيخوض بها انتخابات الجبلاية انتظارا لاعتماد الصيغة النهائية للائحة النظام الأساسى، لافتا إلى أن أبوريدة يفكر في ضم عناصر جديدة لم يسبق لها خوض انتخابات الجبلاية.

على صعيد آخر، واصل كل من جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمود الشامى، والدكتور كرم كردى ومجدى عبدالغنى، أعضاء المجلس السابقين، وأحمد مجاهد، رئيس نادى ميجا سبورت، جلساتهم مع أندية القسم الثانى والثالث، من أجل الاستعداد لانتخابات الجبلاية المقبلة، بينما لم يحسم حازم إمام، عضو المجلس السابق، قراره النهائى بشأن خوض انتخابات الجبلاية، في ظل الضغوط التي يتعرض لها بتكرار تجربة عضوية اتحاد الكرة، رغم عدم رغبته في خوض الانتخابات، في الوقت الذي أبلغ فيه سمير محمود عثمان، الحكم الدولى الأسبق، عددا من المقربين منه بخوض انتخابات الجبلاية على منصب العضوية، رافضا محاولات عدد من الحكام بإثنائه عن اتخاذ القرار في حالة خوض جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الانتخابات على نفس المقعد.