شكرا لقرائتكم خبر عن «عواجيز» الدوري.. «إزي الحال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من احتياج كل فريق في عالم كرة القدم لعناصر الخبرة واللاعبين أصحاب العمر المتقدم، فإن هذا الأمر لم يعد مجديًا في عالم «الساحرة المستديرة» بشكل كبير مع تطور اللعبة واعتمادها في المقام الأول على العوامل البدنية من سرعة ولياقة وقدرة على الجرى والتحرك في أغلب بقاع المستطيل الأخضر، وهو أيضًا ما تفصح عنه لغة الأرقام في مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى.

محمد عبدالمنصف، الشهير بـ«أوسا»، حارس مرمى دجلة، أكبر لاعبى المسابقة سنًا، 42 عامًا، يأتى في المركز الثانى من حيث أكثر حراس الدورى استقبالًا للأهداف في شباكه بـ18 هدفًا وبـ«كلين شيت» وحيد. هانى سعيد، نجم المقاصة، والذى كان مع انطلاق المسابقة هو ثانى أكبر لاعب في الدورى سنًا، 39 عامًا، أعلن اعتزاله اللعبة، بعد جولات معدودة من عمر المسابقة، واتجه إلى العمل الإدارى في نادى بيراميدز.

صلاح أمين يُعتبر من القلائل المتميزين من اللاعبين المتقدمين في العمر هذا الموسم، والبالغ 38 عامًا، فرغم مشاركته بديلًا في تشكيلة المقاصة في أغلب مباريات المسابقة، فإن نزوله يصنع الفارق دومًا، فسجّل هدفين وصنع آخر خلال الدقائق القليلة التي شارك خلالها هذا الموسم بقميص الفريق الفيومى. وبات محمد نجيب، صاحب الـ36 عامًا، مدافع الجونة، الذي رحل عن الأهلى في الصيف الماضى، واحدًا من العناصر الأساسية للفريق الساحلى في مشواره بالدورى هذا الموسم، كذلك حسن الشامى، الظهير الأيسر لفريق المقاولون العرب، 36 عامًا، والذى يعول عليه عماد النحاس دائمًا في شغل هذا المركز في صفوف ذئاب الجبل. حسام باولو، البالغ من العمر 36 عامًا، والذى صنع تاريخًا من ذهب لنفسه خلال موسمين حقق خلالهما لقب هداف الدورى المصرى، تراجع مستواه بشدة هذا الموسم.