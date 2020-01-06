شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير الكرة يستعرضون مهاراتهم بسفح الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُقام، ظهر اليوم الاثنين، مباراة استعراضية عالمية على سفح الهرم، أسفل منطقة أبوالهول بمشاركة 21 لاعبًا من نجوم العالم في كرة القدم، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا الذي ستقام مساء غد الثلاثاء في الغردقة بمشاركة ما يقرب من 250 شخصية يمثلون وفدًا من 54 دولة إفريقية، بينهم عدد كبير من أساطير الكرة الإفريقية، الذين وجهت إليهم اللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقى الدعوة لحضور الحفل والمشاركة في المباراة الودية، وهم الكاميرونى صامويل إيتو والبرازيلى كافو والأرجنتينى كريستيان فيرون والفرنسى يورى دجوركاييف والبرتغالى نونو جوميش والسعودى سامى الجابر، بالإضافة لنجوم القارة السمراء ناكاتا ودروجبا ويايا توريه وفلافيو وروجيه ميلا والحاج ضيوف وعبيدى بيليه وكالوشا بواليا واموكاشى وكانو.

ووجه الاتحاد الإفريقى من مصر الدعوة لكل من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وحسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق، ووائل جمعة وأحمد فتحى وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو ومحمد زيدان.

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وأعلن «كاف» برنامج زيارة أساطير الكرة لمصر تضمن حضور ٣٠ لاعبا من أساطير الكرة في العالم إلى مصر، حيث سيقومون بزيارة جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، يعقبها المباراة الاستعراضية ثم التوجه إلى مدينة الغردقة للمشاركة في حفل الاتحاد الإفريقى لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩. ورحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأساطير كرة القدم خلال زيارتهم لمصر، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثانى، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للاعبين المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم للأفضل عام 2019. يذكر أن مدينة الغردقة تستضيف حفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، غدا الثلاثاء، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، ورياض محرز، نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا.

ومن جانبه أكد إيتو أنه سعيد دائما بالتواجد في الأحداث القارية والعالمية التي تستضيفها مصر وأنه يتواجد دائما وبصفة مستمرة في ظل عشقه لمصر والمصريين.

وتابع: الجميع يشعر بالفخر في كافة الأحداث الرياضية الكبرى في مصر لأنها تخرج بصورة مشرفة للقارة السمراء وهو ما سبق أن شاهده الجميع في بطولة أمم إفريقيا والتى، رغم ضيق الوقت، فإن مصر نظمتها في أبهى صورة ونالت إعجاب الجميع والأمر نفسه بالنسبة للبطولة الإفريقية تحت 21 سنة والمؤهلة للأوليمبياد، وأكد أن منطقة الأهرامات شهدت، في إبريل الماضى، استضافة قرعة البطولة الإفريقية وأنها تحتضن مجددا اليوم مواجهة تاريخية لأساطير كرة القدم العالمية، وأوضح ثقته في خروج الاحتفالية اليوم بصورة مبهرة كما يحدث في كافة الأحداث التي تستضيفها مصر، وشدد إيتو على أن جائزة الأفضل هذا العام تشهد منافسة شرسة بين نجمى ليفربول محمد صلاح وساديو مانى، وأن الجميع يترقب صاحب الجائزة، خاصة أن صلاح سبق أن فاز بها مرتين قبل ذلك ولديه طموح كبير لتحقيق رقم قياسى باللقب في عدد مرات الفوز بجائز الأفضل إفريقيا فيما يسعى مانى إلى انتزاع لقبه الأول خاصة في ظل أدائه المتميز الفترة الماضية، وأكد أن الأهم هو أن القارة السمراء هي صاحبة المكسب بوجود لاعبين لديها يصنعون الفارق في الدوريات الأوروبية.