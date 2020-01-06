شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا تترقب the best غدًا في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق كرة القدم في العالم، وتحديدًا في القارة الإفريقية، إزاحة الستار عن المتوج بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء، خلال حفل اختيار الأفضل في إفريقيا، الذي سيقام غدا في مدينة الغردقة، في ظل منافسة شرسة بين الفرعون المصرى، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، وليفربول الإنجليزى، وساديو مانى، نجم المنتخب السنغالى، ونجم الريدز، ورياض محرز، نجم المنتخب الجزائرى، ومانشستر سيتى الإنجليزى.

كما سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في القارة السمراء محليا، والتى يتنافس عليها، طارق حامد، نجم الزمالك، والمنتخب الوطنى، ويوسف البلايلى، لاعب أهلى جدة السعودى الحالى، ولاعب الترجى التونسى السابق، وأنيس البدرى، لاعب الترجى التونسى.

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وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لاستقدام، «صلاح ومانى ومحرز»، لحضور الحفل، جاء قرار «كاف» من أجل راحة نجوم القارة السمراء والعمل على توفير أفضل الظروف لهم من أجل الاحتفال بهم وعدم المساس بجاهزيتهم مع أنديتهم وضمان عدم إرهاقهم.

وستحضر الطائرة الخاصة النجوم الثلاثة من مطار هيثرو بلندن يوم الحفل مباشرة إلى مطار الغردقة، على أن تعود بهم عقب انتهاء الحفل مرة أخرى.

ويأمل محمد صلاح، في الحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، ويسعى محمد صلاح لتكرار إنجاز الكاميرونى صامويل إيتو، والإيفوارى يايا توريه، بالحصول على جائزة «كاف» لأفضل لاعب في إفريقيا، بعدما عادل رقم النجم السنغالى، حاجى ضيوف الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامى 2001، 2002، فيما حصد صامويل إيتو الجائزة عامى 2003، 2004 قبل أن يحصد الجائزة للمرة الثالثة على التوالى عام 2005، والإيفوارى يايا توريه الذي حصد الجائزة عامى 2011، 2012، قبل أن يواصل الاحتفاظ بالجائزة عامى 2013، 2014.

وخصص الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ركنا خاصا بالنجم المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، بمتحفه بمدينة «زيورخ» السويسرية، تقديراً للإنجازات الرائعة التي حققها طوال مشواره مع مختلف الأندية الأوروبية التي لعب ضمن صفوفها بداية من بازل السويسرى، مروراً بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين وأخيراً ليفربول الإنجليزى. وتواجد قميص محمد صلاح رقم 22 مع بازل داخل ركنه الخاص بمتحف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ويسلط المتحف الضوء على أهمية كرة القدم وتأثيرها حول العالم، من خلال عرض جزء من الإنجازات التي تم تحقيقها داخل المستطيل الأخضر. وحقق محمد صلاح، نجم منتخب مصر، رقماً مميزاً بعدما سجل هدفاً في فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل، وسجل محمد صلاح هدفه الـ50 بالقدم اليسرى في مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» منذ بداية موسم 2017 – 2018، وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب آخر.