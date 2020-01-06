شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد 1.5 مليون دولار لضم «السومة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المهاجم السورى عمر السومة، لاعب أهلي جدة السعودى، ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وأيضاً لجنة التخطيط، في ظل تمسك رينيه فايلر، المدير الفنى، بالتعاقد مع مهاجم متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وبعد المبالغة المادية لنادى لوزرين السويسري، الذي اشترط مسؤولوه الحصول على ما يقرب من 2 مليون يورو للاستغناء عن مهاجمه النيجيرى إليكى بليسنج، ودخل السومة بقوة في اهتمامات رينيه فايلر كبديل لاليكي في حال تعثر التعاقد معه.

وعلمت «المصري اليوم» أن الأهلى رصد مليونا ونصف المليون دولار من أجل التعاقد مع المهاجم السورى الذي يحظى بقناعة عدد كبير من مسؤولى القلعة الحمراء.

من جهة أخرى، منح الجهاز الطبى بالفريق اللاعبين والجهاز الفنى التطعيمات الخاصة برحلة زيمبابوى، المقرر لها فجر يوم 8 يناير الجارى،، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا. وحصل لاعبو الفريق والجهاز الفنى على مصل الملاريا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على بلاتينيوم في القاهرة ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى في عدد النقاط، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

Advertisements

فيما توجه محمد محمود إلى ألمانيا، أمس، للخضوع لفحص طبى جديد، ويخضع اللاعب لفترة علاج طبيعى في ألمانيا تستمر لمدة شهر، كما يسافر حمدى فتحى برفقة الدكتور عبدالمجيد إبراهيم، إخصائى العلاج الطبيعى، يوم 17 من الشهر الجارى لإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.

وتسلم فيه رينيه فايلر تقريرا طبيا عن حالة المصابين قبل رحلة الفريق إلى زيمبابوى، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير الجارى، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويتسلم فايلر تقريرا عن حالة الثلاثى، حسين الشحات الذي اشتكى من آلام في العضلة الضامة، ومحمود وحيد الذي تعرض لكدمة قوية في وجه القدم، وشريف إكرامى الذي يعانى من إصابة في عضلة السمانة.

وعلى ضوء التقرير الطبى يتحدد موقف الثلاثى من السفر مع الفريق، ومدى جاهزيتهم للتواجد مع بعثة الأهلى التي تغادر القاهرة فجر يوم 8 يناير الجارى متجهة إلى زيمبابوى.

وخضع ثلاثى الأهلى لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة الأخيرة، ويعد حسين الشحات هو الأقرب للسفر بعد تحسن حالته، كما تزايدت فرص وحيد بشكل كبير، إلا أن موقفه سيتحدد خلال الساعات المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة لشريف إكرامى.

كما واصل شريف إكرامى تنفيذ البرنامج التأهيلى، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعى، وغيابه عن مواجهة مصر المقاصة في الجولة الماضية، وإف سى مصر التي أقيمت أمس على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز. وحرص الجهاز الفنى على الحديث مع إكرامى للاطمئنان على حالته، والتعرف على مستجدات إصابته، إلى جانب المتابعة مع طبيب الفريق.