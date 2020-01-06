شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم صفقة يناير عقب مباراة زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الصفقة التي ستنضم للفريق عقب المواجهة المرتقبة للمارد الأبيض، أمام فريق زيسكو الزامبى، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد السلام.

وفضل كارتيرون تأجيل حسم المركز الذي يحتاجه الفريق لما بعد المباراة المهمة، حتى لا يشتت تركيز اللاعبين في الوقت الحالى، نظرا لأن الفوز في المباراة سيجعل الزمالك يضمن بشكل كبير التأهل عن المجموعة، حيث يحتل المارد الأبيض المركز الثانى في المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على أول أغسطس، وتعادل مع زيسكو، وخسارة من مازيمبى.

والجدير بالذكر أن كارتيرون يفاضل في الوقت الحالى بين قيد المهاجم الكونغولى، كابونجو كاسونجو، الذي يرتبط بعقد مع الزمالك، عقب فسخ إعارته مع الوداد المغربى- وذلك في ظل احتياج الفريق للتدعيم في مركز المهاجم الصريح، بعد إصابة خالد بوطيب وإجرائه عملية جراحية سيغيب على إثرها لفترة طويلة، وتسبب ذلك في وجود مصطفى محمد وعمر السعيد فقط في مركز رأس الحربة- وبين التعاقد مع ظهير أيمن، بعد هروب حمدى النقاز، بالإضافة الإصابات المتكررة لحازم إمام.

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وفى نفس السياق، يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى تدريباته على ملعب النادى، استعدادا لمباراة زيسكو، الجمعة المقبل، وقرر الجهاز الفنى إجراء اختبار طبى لحازم إمام، ظهير أيمن الفريق، للوقوف على حالته، وتحديد جاهزيته للمباراة المرتقبة، كما يعود طارق حامد للانضمام للتدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها بسبب غيابه عن مباراة طنطا، كما سينضم فرجانى ساسى لتدريبات الفريق عقب العودة من رحلته القصيرة لتونس بسبب ظروف أسرية، كما سيعود محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى ومصطفى محمد ومحمد أبوجبل بعد الراحة التي أعطاها لهم كارتيرون لتجنب الإرهاق قبل المباراة.

في شأن مختلف، هاجم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وذلك بعد الأخطاء التي ارتكبها الحكام في الجولات الماضية بمسابقة الدورى.

وقال مرتضى: «كيف تختار طارق سامى، لإدارة مباراة الزمالك وأسوان، وهو كاتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الأهلى هو الحياة، الحكم ألغى لنا هدفًا صحيحًا ولم يحتسب ضربتى جزاء»، مؤكدًا أن الحكم هو من شتم طارق حامد، خلال المباراة وقام بطرده.

وأضاف: «سيكون هناك اجتماع لأندية الدورى الممتاز، على رأسها الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، في مقر نادى الزمالك في الواحدة من ظهر غد الثلاثاء، لسحب الثقة من اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى».