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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام قريب من التعاقد مع لو سيلسو بصفقة دائمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
ذكرت تقارير صحفية ان نادي توتنهام سيبرم صفقة دائمة مع جيوفاني لو سيلسو خلال فترة الانتقالات لشهر كانون الثاني الحالي.
وأكمل لاعب خط وسط ريال بيتيس صفقة انتقال على سبيل الإعارة إلى شمال لندن خلال الصيف، ولكنه بدأ في مبارتين فقط في الدوري الإنكليزي حتى الان.
وسيكون لو سيلسو متاحًا للتوقيع في تموز مقابل رسم قدره 34 مليون جنيه إسترليني، لكن توتنهام حريص على الحصول على الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة.
ونقلا عن ماركا، فإن الفريق الإنكليزي لديه اتفاق مع بيتيس للتوقيع مع اللاعب مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.
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