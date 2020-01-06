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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس بالاسلحة الكاملة لمواجهة كالياري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
يستعد نادي يوفنتوس بطل ايطاليا ووصيف البطولة الحالية لمواجهة كالياري ضمن الجولة 18 من الكالتشيو الايطالي. وأعلن مدرب السيدة العجوز ماوريسيو ساري قائمة الفريق لهذه المواجهة بملعب اليانز ستاديوم معقل البطل.
وجاءت القائمة على الشكل التالي:
حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.
خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روغاني، ديميرال.
خط الوسط: بيانيتش، رامسي، رابيو، ماتويدي، إيمري كان.
في الهجوم: رونالدو، ديبالا، دوغلاس كوستا، كوادرادو، هيغواين، بياتسا، بيرنارديسكي.
يذكر ان يوفنتوس يحتل مركز الوصافة في الترتيب بفارق الاهداف عن انتر ميلانو المتصدر.
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