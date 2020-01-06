شكرا لقرائتكم فيفا: تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لمدرسة الفن والهندسة نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تهنئة نادي الزمالك على الذكرى 109 على تأسيسه، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتب الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم على موقع "تويتر": "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لمدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك المصري العريق".

وتم إنشاء الزمالك يوم 5 يناير عام 1911، ويعتبر واحدا من أقدم الأندية الجماهيرية فى مصر والوطن العربى والقارة السمراء أيضا، على يد المحامى البلجيكى جورج مرزباخ، الذى تولى أيضا أول رئيس للقلعة البيضاء الذى حمل اسم "نادى قصر النيل" ثم تغير اسمه إلى نادى فاروق عام 1941 بعد أن نال النادى الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائى "الزمالك" وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين.

وحصل الزمالك خلال 109 أعوام على العديد من البطولات أبرزها 5 ألقاب دورى أبطال أفريقيا؛ منهم 4 فى القرن العشرين، ساهموا فى أن يصبح الزمالك النادى الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية فى القرن الماضى.

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كما توج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى لكرة اليد 12 مرة فى تاريخه، ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب متربعًا على عرش القارة الإفريقية.

يشار إلى أن فريق الكرة بالزمالك، حصل على لقب أفضل ناد فى العالم وفق الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدمفى فبراير 2003، كما كان أول فريق مصرى يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2001 بإسبانيا وهى البطولة التى لم تقم بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم لها.