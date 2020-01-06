شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يمنح لاعبى راحة بعد الفوز على نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب فوز الاهلي على أف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،ألأحد، في الجولة الـ12 للدوري الممتاز ،حيث يحصل الفريق على راحة يومي الأثنين والثلاثاء على أن يسافر الاهلي فجر الأربعاء إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

بهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.