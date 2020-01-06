شكرا لقرائتكم أمير توفيق: وليد أزارو مستمر مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، عن مصير المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الكروى الأول، وإمكانية رحيله من عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة فى ظل تراجل مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة، والمطالبة برحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد يمتلك امكانيات قيادة هجوم المارد الأحمر.

وأكد أمير توفيق فى تصريحات إذاعية، أن وليد أزارو مستمر مع الأهلى، نافيًا ما تردد حول امكانية رحيل اللاعب لأحد أندية الدورى السعودى خلال الميركاتو الشتوى الحالى، مشيرًا إلى أن أزارو لاعب مميز وسيستمر مع الشياطين الحمر.

وعن الصفقة المنتظرة للأهلى فى يناير بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، أوضح أمير توفيق أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لم يستقر على المركز الذى سيحتاج لتدعيم حتى الأن، خاصة بعدما تعرض سعد سمير مدافع الفريق للإصابة بقطع فى وتر أكيلس.

وحقق الأهلى الفوز بنتيجة 3 / 1 على نادى مصر، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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أحرز النيجيرى جونيور أجايي هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وأحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 54، ثم أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد فى الدقيقة 57.

وضم تشكيل للأهلي كلاً من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.

وضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. فى حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا، خط الوسط: محمود رامبو، أحمد يوسف، محمود توبة، أحمد الشيخ، الهجوم: محمد جمال تريكة، إسلام صالح.

بهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.